Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123

Стали известны результаты взвешивания перед турниром ACA 123, который пройдёт 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».
Главным событием станет поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко. В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали равный вес — 77,5 кг. В активе россиянина — 19 побед и семь поражений, у Бутенко — 50 побед, 15 поражений и три ничьи.
Абсолютно равный вес показали также участники со-главного боя турнира в полусреднем весе: боец из Казахстана Георгия Кичигин и бразилец Элиас Сильверио, — 77,35 кг. В активе Кичигина, который проведет свой третий бой под эгидой ACA, 24 победы при 7 поражениях. В активе бразильского бойца — 17 побед, 6 поражений.
Полный кард ACA 123
Александр Бутенко (Украина) — Андрей Кошкин (Россия)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Алексей Полпудников (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)
Артур Астахов (Россия) — Илья Щеглов (Россия)
Арен Акопян (Россия) — Руан Микейас Перейра Де Лима (Бразилия)
Павел Витрук (Россия) — Дилено Лопес (Бразилия)
Алексей Ефремов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Игорь Жирков (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Станислав Власенко (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)
Михаил Погодин (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)
Александр Педусон (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)
Михаил Долгов (Россия) — Клебер Соуза (Бразилия)
Михаил Балакирев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия).
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