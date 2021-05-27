Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123

Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123
Арина Ершова
Комментарии

Стали известны результаты взвешивания перед турниром ACA 123, который пройдёт 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».

Главным событием станет поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко. В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали равный вес — 77,5 кг. В активе россиянина — 19 побед и семь поражений, у Бутенко — 50 побед, 15 поражений и три ничьи.

Абсолютно равный вес показали также участники со-главного боя турнира в полусреднем весе: боец из Казахстана Георгия Кичигин и бразилец Элиас Сильверио, — 77,35 кг. В активе Кичигина, который проведет свой третий бой под эгидой ACA, 24 победы при 7 поражениях. В активе бразильского бойца — 17 побед, 6 поражений.

Полный кард ACA 123

Александр Бутенко (Украина) — Андрей Кошкин (Россия)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Алексей Полпудников (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)
Артур Астахов (Россия) — Илья Щеглов (Россия)
Арен Акопян (Россия) — Руан Микейас Перейра Де Лима (Бразилия)
Павел Витрук (Россия) — Дилено Лопес (Бразилия)
Алексей Ефремов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Игорь Жирков (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Станислав Власенко (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)
Михаил Погодин (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)
Александр Педусон (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)
Михаил Долгов (Россия) — Клебер Соуза (Бразилия)
Михаил Балакирев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021