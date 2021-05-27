Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123

Стали известны результаты взвешивания перед турниром ACA 123, который пройдёт 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».

Главным событием станет поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко. В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали равный вес — 77,5 кг. В активе россиянина — 19 побед и семь поражений, у Бутенко — 50 побед, 15 поражений и три ничьи.

Абсолютно равный вес показали также участники со-главного боя турнира в полусреднем весе: боец из Казахстана Георгия Кичигин и бразилец Элиас Сильверио, — 77,35 кг. В активе Кичигина, который проведет свой третий бой под эгидой ACA, 24 победы при 7 поражениях. В активе бразильского бойца — 17 побед, 6 поражений.

Полный кард ACA 123

Александр Бутенко (Украина) — Андрей Кошкин (Россия)

Элиас Сильверио (Бразилия) — Георгий Кичигин (Казахстан)

Алексей Полпудников (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)

Артур Астахов (Россия) — Илья Щеглов (Россия)

Арен Акопян (Россия) — Руан Микейас Перейра Де Лима (Бразилия)

Павел Витрук (Россия) — Дилено Лопес (Бразилия)

Алексей Ефремов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Игорь Жирков (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)

Станислав Власенко (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)

Михаил Погодин (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)

Александр Педусон (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Михаил Долгов (Россия) — Клебер Соуза (Бразилия)

Михаил Балакирев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия).