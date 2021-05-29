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Менеджер Махачева: не считаю, что Хабиб – проект UFC

Менеджер Махачева: не считаю, что Хабиб – проект UFC
Игорь Брагин
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Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов прокомментировал слова Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.

«Если вас интересует моё мнение, то я не считаю, что Хабиб – проект UFC. Карьера, особенно на начальных порах, не так-то гладко складывалась. У него было очень много простоев, соперники были не самые лёгкие, травмы случались. Опять же, соперники отказывались драться с ним. Каждый сам решает, принять это за оскорбление или неправильно расценивать. Я считаю, что это неправильно. В 2016 году у нас было 2 контракта на руках. И мы подписались на бой за пояс с Альваресом. А через две недели узнали из прессы, что за титул с ним будет драться Макгрегор.

В итоге Хабиб заслуженно стал чемпионом, он долгое время доминировал над своими соперниками, доминировал зрелищно. Он очень хорошо себя отметил в медиапространстве. Многие люди, можно назвать это хейтом или неадекватной оценкой. Многие просто недооценивают заслуги, которые он имеет», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме» назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил комментарий про Хабиба: «Мы и его порвём, если он захочет».

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