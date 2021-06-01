Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с Джейком Полом
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом, сообщает журналист Майк Коппингер на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Пол и Вудли уже договорились о проведении боя.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Вудли провёл на турнире UFC 260. Он проиграл Висенте Луке, бой был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля боец был уволен из организации.
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