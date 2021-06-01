В ACA назвали возможный гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал, сколько может заработать бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, если согласится провести поединок в лиге.
«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава республики об этом говорит.
Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», — рассказал Бадаев в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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