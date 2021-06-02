Обладатель пояса WBO Смит может провести титульный бой с Джейкобсом
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит — младший может провести титульный бой с Дэниелом Джейкобсом.
«Эдди Хирн сделал нам отличное предложение. Это в несколько раз больше, чем Джо Смит когда-либо зарабатывал в своей жизни, поэтому я думаю, что это сильное предложение. Это будет самый большой бой в Нью-Йорке за долгое время. Это был бы огромный бой для Нью-Йорка и для мира бокса», — приводит слова менеджера Смита Кита Конноли The Ring.
Напомним, в апреле Смит одолел 34-летнего российского боксёра Максима Власова раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Для 31-летнего Смита эта победа стала 27-й в карьере при трёх поражениях.
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