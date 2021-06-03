«Охреневший тип». Промоутер Усика — о пощёчине Виталию Кличко от Чисоры

Генеральный директор компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представлюящий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, вспомнил, как британский боксёр Дерек Чисора дал пощёчину экс-чемпиону мира в тяжёлом весе Виталию Кличко перед их поединком. В феврале 2012 года Кличко победил Чисору единогласным решением судей.
«Чисора был человеком, о котором никто не знает, одним из очередных соперников Виталия Кличко. И тут происходит взвешивание — ребята встали на весы, каждый показал свой вес. Затем дуэль взглядов. Они смотрят друг на друга — и тут Дерек Чисора внезапно даёт пощёчину Виталию Кличко. Охреневший тип вообще. Рискнул же — то ли очень смелый, то ли какая-то задняя мысль была. Кадр моментально облетает весь мир — интерес к поединку возрос.
На следующий день Дерек Чисора идёт в ринг, Виталий Кличко — за ним. Естественно, с Виталиком выходит Володя. Дерек Чисора подходит к Володе, становится напротив (а у него полный рот воды) и выплёвывает воду ему в лицо. Поединок мог закончиться, не начавшись, будь Володя не таким уравновешенным человеком, которым он есть, потому что там один удар снизу — и труба делу», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу «Андрей Буренок о бизнесе».
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