Поветкин: не хочу завершать карьеру

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super и WBC Александр Поветкин признался, что не хочет завершать профессиональную карьеру.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс восстановления, ещё прокапываюсь. Пока не буду ничего говорить по карьере. Всё зависит от здоровья. Лично я не хочу завершать, но будем смотреть. Когда приму окончательное решение? Посмотрим. Я честно не знаю. Всё зависит от здоровья. Андрей Рябинский уже давно говорил, что хочет, чтобы я завершил карьеру. Трудно сказать, но организм требует бокса, тренировок, боёв и всего этого», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Поветкин также подчеркнул, что в случае продолжения карьеры хотел бы провести третью схватку с Диллианом Уайтом. В минувшем бою Александр проиграл британцу досрочно.