Мейвезер: после Логана Пола, вероятно, встречусь с Джейком

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, что после встречи с Логаном Полом, вероятнее всего, он проведёт поединок с его братом Джейком.

«В поединке с Логаном я в любом случае в проигрышной ситуации. Если нокаутирую его в первом раунде, мне просто скажут, что этот бой не стоил тех денег, которые были уплачены. Если проведу с ним несколько раундов, мне скажут, что я провозился с YouTube-блогером слишком долго. Но что есть, то есть. В воскресенье мы повеселимся.

После Логана я, вероятнее всего, проведу схватку с Джейком Полом», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.