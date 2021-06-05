Мейвезер: после Логана Пола, вероятно, встречусь с Джейком
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, что после встречи с Логаном Полом, вероятнее всего, он проведёт поединок с его братом Джейком.
«В поединке с Логаном я в любом случае в проигрышной ситуации. Если нокаутирую его в первом раунде, мне просто скажут, что этот бой не стоил тех денег, которые были уплачены. Если проведу с ним несколько раундов, мне скажут, что я провозился с YouTube-блогером слишком долго. Но что есть, то есть. В воскресенье мы повеселимся.
После Логана я, вероятнее всего, проведу схватку с Джейком Полом», — приводит слова Мейвезера TMZ.
Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.
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