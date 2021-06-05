Поветкин оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
«Считаю Сашу хорошим и сильным боксёром, буду болеть за него. У него есть все шансы. Личный совет Усику? Не могу сказать, что мы прямо очень хорошо общаемся. Если он попросит… Не знаю, что могу ему подсказать. У него есть тренеры. Не считаю Джошуа фаворитом. Думаю, шансы равны», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».
Напомним, поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри сорвался. Наиболее вероятным соперником Джошуа называют официального претендента на титул по версии WBO Александра Усика.
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