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Поветкин оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Поветкин оценил шансы Усика в бою с Джошуа
Микаил Гусейнов
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Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

«Считаю Сашу хорошим и сильным боксёром, буду болеть за него. У него есть все шансы. Личный совет Усику? Не могу сказать, что мы прямо очень хорошо общаемся. Если он попросит… Не знаю, что могу ему подсказать. У него есть тренеры. Не считаю Джошуа фаворитом. Думаю, шансы равны», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

Напомним, поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри сорвался. Наиболее вероятным соперником Джошуа называют официального претендента на титул по версии WBO Александра Усика.

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