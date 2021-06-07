Кормье прокомментировал итог боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Снимаю шляпу перед Логаном Полом. Он продержался восемь раундов с величайшим боксёром в истории. Не лучшая ситуация для Флойда», — написал Кормье в своём «твиттере».

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого он получит 10% от продаж платных трансляций.