«Мейвезеру было бы стыдно, если бы он проиграл». Тищенко — о бое Флойда с Полом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.
«Из того, что я видел, не могу сказать, что силы были равны. Во-первых, немало значит разница в габаритах в боксе, а во-вторых, не такой уж Пол и мальчик для битья. Нельзя сказать, что соперник Мейвезера очень одарённый боксёр, но более-менее обученный. Возможно, у Флойда была тактика утомить соперника и победить в концовке. Из того, что я видел, бой получился не очень зрелищным с точки зрения эстетики. Зрителям, наверное, было прикольно: какой-то блогер боксирует с Мейвезером, который тоже не в лучших своих кондициях. Всё бы закончилось по-другому, если бы бой проходил пять лет назад.
Стыдно ли Мейвезеру проводить такие бои? Здесь всё зависит от гонорара, который тебе предлагают. Было бы стыдно, если бы он проиграл, а так ничего такого в этом не вижу. Не думаю, что это как-то повлияет на уважение к нему со стороны коллег. Спроси любого: согласился бы он за 10 миллионов провести такой бой? Я думаю, никто не отказался бы», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 7 июня 2021
-
18:24
-
17:11
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:29
-
15:25
-
15:07
-
14:56
-
14:47
-
14:33
-
14:01
-
13:01
-
12:58
-
12:07
-
11:50
-
11:17
-
10:59
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
09:52
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:16
-
07:52
-
07:40
-
07:28
-
07:22
-
07:04