«Мейвезеру было бы стыдно, если бы он проиграл». Тищенко — о бое Флойда с Полом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Из того, что я видел, не могу сказать, что силы были равны. Во-первых, немало значит разница в габаритах в боксе, а во-вторых, не такой уж Пол и мальчик для битья. Нельзя сказать, что соперник Мейвезера очень одарённый боксёр, но более-менее обученный. Возможно, у Флойда была тактика утомить соперника и победить в концовке. Из того, что я видел, бой получился не очень зрелищным с точки зрения эстетики. Зрителям, наверное, было прикольно: какой-то блогер боксирует с Мейвезером, который тоже не в лучших своих кондициях. Всё бы закончилось по-другому, если бы бой проходил пять лет назад.

Стыдно ли Мейвезеру проводить такие бои? Здесь всё зависит от гонорара, который тебе предлагают. Было бы стыдно, если бы он проиграл, а так ничего такого в этом не вижу. Не думаю, что это как-то повлияет на уважение к нему со стороны коллег. Спроси любого: согласился бы он за 10 миллионов провести такой бой? Я думаю, никто не отказался бы», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.