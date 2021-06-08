Тарвер: Уайлдеру нужно обязательно нокаутировать Фьюри

Бывший американский боксёр Антонио Тарвер поделился ожиданиями от третьего поединка соотечественника Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри. Их бой запланировал на 24 июня. По словам Тарвера, Уайлдеру нужно нокаутировать Фьюри, чтобы доказать своё превосходство. Ранее первый бой соперников закончился ничьей, а второй — победой Фьюри техническим нокаутом.

Предполагалось, что Фьюри проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Энтони Джошуа. Но Уайлдеру удалось добиться реванша.

«Это интересная динамика, Уайлдер смог добиться боя. Он заставляет Фьюри драться с ним, а не с Джошуа.

Уайлдер подставляет свою спину под стену. Фанаты ждали бой Фьюри и Джошуа. И теперь я думаю, что если Уайлдер не нокаутирует Фьюри, болельщиков это не устроит. Даже победы решением будет недостаточно. Люди всё равно будут говорить, что они хотели посмотреть на бой Фьюри и Джошуа», — цитирует Тарвера BoxingNews24.