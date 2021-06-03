Хорнер: Тайсон Фьюри написал мне после победы Ферстаппена в Монако. Он — поклонник Макса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поздравил его с победой Макса Ферстаппена на Гран-при Монако.

«Пока что этот чемпионат — кассовый. Я даже получил сообщение от Тайсона Фьюри после победы Макса в Монако. Двукратный чемпион мира в тяжёлом весе является поклонником Макса. Вокруг конкурентной чемпионской борьбы, в котором мы участвуем, было много ажиотажа. Тайсон — невероятно страстный и сосредоточенный парень, и я думаю, он уважает тот факт, что Макс ведёт себя так же.



Монако действительно был отличным уик-эндом с точки зрения результатов для нас. То, что мы стали лидерами Кубка конструкторов и личного зачёта, превзошло все наши ожидания. Было здорово увидеть некоторых болельщиков на трибунах, плюс было здорово вернуться на гонку в Монте-Карло. Это культовая гонка. Её всегда упрекают в отсутствии возможностей для обгона, но именно это делает субботнюю квалификацию ещё более важной, а стратегия играет свою роль», — написал Хорнер в колонке на сайте «Ред Булл».