«Добавляет духа и воли к победе». Виталий Кличко о скандальной форме Украины на Евро-2020
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко оценил скандальную форму сборной Украины, в которой та будет играть на Евро-2020.
Напомним, украинская команда выступит на Евро в экипировке, на которой размещена карта страны с Крымом в её составе. В России новая форма вызвала резкую реакцию.
«Когда форма добавляет духа и воли к победе.
Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Приветствую и благодарю наших футболистов.
Украина победит. В широком смысле. Слава Украине!» — написал Кличко в «Фейсбуке» и прикрепил к тексту соответствующие фото.
Посмотреть пост можно в «фейсбуке» Виталия Кличко.
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