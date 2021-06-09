Шлеменко дал прогноз на реванш Исмаилов — Минеев

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от матча-реванша бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, запланированного на 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
По словам Шлеменко, у Исмаилова больше шансов на победу.
«Скорее всего, поединок закончится решением судей, потому что Вова давно тренируется в Дагестане и у него был первый опыт выступления с Магой. Если вспомнить этот бой, то у Маги тогда не получилось снести Вову. А Вова к концу чуть-чуть адаптировался, подобрал ключи.
И вот всё это время, пока ждали второго поединка, мне кажется, он очень хорошо изучил стиль Маги. А Мага занимался много чем другим: развивал свою карьеру, дрался с Емельяненко, ходил по различным шоу.
Мне кажется, что в плане подготовки более дисциплинированным был Владимир. Но я всё-таки поставлю на Магу. Именно борьба может решить в этом бою», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Fight Night Global TV.
- 9 июня 2021
-
12:26
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:22
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
14:22
-
13:33
-
13:26
-
13:00
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
11:02
-
10:33
-
10:03