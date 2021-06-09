Шлеменко дал прогноз на реванш Исмаилов — Минеев

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от матча-реванша бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, запланированного на 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

По словам Шлеменко, у Исмаилова больше шансов на победу.

«Скорее всего, поединок закончится решением судей, потому что Вова давно тренируется в Дагестане и у него был первый опыт выступления с Магой. Если вспомнить этот бой, то у Маги тогда не получилось снести Вову. А Вова к концу чуть-чуть адаптировался, подобрал ключи.

И вот всё это время, пока ждали второго поединка, мне кажется, он очень хорошо изучил стиль Маги. А Мага занимался много чем другим: развивал свою карьеру, дрался с Емельяненко, ходил по различным шоу.

Мне кажется, что в плане подготовки более дисциплинированным был Владимир. Но я всё-таки поставлю на Магу. Именно борьба может решить в этом бою», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Fight Night Global TV.