Победитель боя Нейт Диаз — Леон Эдвардс получит поединок за титул

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель поединка Нейта Диаза и Леона Эдвардса станет претендентом на титульный бой. По словам Уайта, Диаз или Эдвардс станут следующими в очереди на бой за титул после Колби Ковингтона.



«Колби — претендент на титул номер один. Камару хотел ещё раз встретиться с Масвидалем, и мы пошли ему навстречу. Теперь черёд Колби. Бой Усмана и Ковингтона — один из лучших боёв, что я видел в своей жизни. Так что да, Колби следующий в очереди. Победитель боя Нейта Диаза и Леона Эдвардса станет следующим претендентом после Колби», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.



Последний поединок 36-летний Нейт Диаз провёл в ноябре 2019 года. Тогда он уступил Хорхе Масвидалю. Всего на его счету 20 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах. Что касается Леона Эдвардса, то в марте 2021 года его бой с Белалом Мухаммадом признали несостоявшимся. Помимо этого, на его счету 18 побед и три поражения.