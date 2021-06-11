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Рамзан Кадыров ответил на вопрос, согласился бы он сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

Рамзан Кадыров ответил на вопрос, согласился бы он сразиться с Хабибом Нурмагомедовым
Александр Насонов
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос, вышел бы он в клетку с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас разные весовые категории.

Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковёр, в клетку», — рассказал Кадыров в прямом эфире в «инстаграме» ЧГТРК «Грозный».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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