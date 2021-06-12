Мохнаткина прокомментировала победу на Bellator после двухлетнего перерыва

32-летняя российская спортсменка смешанных единоборств Марина Мохнаткина прокомментировала победу над американкой Амандой Белл на турнире Bellator 260.

«Я очень долго ждала этого боя, потому что я два года уже не дралась. И сегодня была задача выйти на этот бой как на праздник. И мне действительно хотелось подраться все три раунда, насладиться этой атмосферой октагона. Не хотелось торопиться. Поэтому я двигалась сегодня по октагону словно в танце.

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Сейчас я уже завершила свою любительскую карьеру в самбо. Раньше я совмещала любительский и профессиональный спорт. И не имела возможности полноценно готовиться к боям. Но в пандемию я решила что-то изменить и заявить себя в смешанных единоборствах. Показать всем, что такое русское самбо.

Совершенству нет предела, это только начало. У меня грандиозные планы в этом направлении», — сообщила Мохнаткина в интервью после боя.

Напомним, для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джанэй Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения.