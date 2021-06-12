Мохнаткина прокомментировала победу на Bellator после двухлетнего перерыва

32-летняя российская спортсменка смешанных единоборств Марина Мохнаткина прокомментировала победу над американкой Амандой Белл на турнире Bellator 260.
«Я очень долго ждала этого боя, потому что я два года уже не дралась. И сегодня была задача выйти на этот бой как на праздник. И мне действительно хотелось подраться все три раунда, насладиться этой атмосферой октагона. Не хотелось торопиться. Поэтому я двигалась сегодня по октагону словно в танце.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Сейчас я уже завершила свою любительскую карьеру в самбо. Раньше я совмещала любительский и профессиональный спорт. И не имела возможности полноценно готовиться к боям. Но в пандемию я решила что-то изменить и заявить себя в смешанных единоборствах. Показать всем, что такое русское самбо.
Совершенству нет предела, это только начало. У меня грандиозные планы в этом направлении», — сообщила Мохнаткина в интервью после боя.
Напомним, для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джанэй Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения.
- 12 июня 2021
-
02:17
-
02:02
-
01:51
-
00:11
- 11 июня 2021
-
23:06
-
21:28
-
20:10
-
19:28
-
18:52
-
17:56
-
16:41
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:11
-
12:33
-
11:44
-
11:23
-
11:01
-
10:53
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06