Мохнаткина единогласным решением судей победила американку Белл на Bellator 260

В ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, в рамках которого встретились 32-летняя российская спортсменка Марина Мохнаткина и её ровесница из США Аманда Белл.

Поединок завершился победой представительницы России единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

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Для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джанэй Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения. Аманда Белл провела свой седьмой бой на Bellator, потерпев четвёртое поражение.

Напомним, в главном событии турнира сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.