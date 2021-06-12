Мохнаткина единогласным решением судей победила американку Белл на Bellator 260

В ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, в рамках которого встретились 32-летняя российская спортсменка Марина Мохнаткина и её ровесница из США Аманда Белл.
Поединок завершился победой представительницы России единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Для Мохнаткиной эта победа стала первой в Bellator, она проводила свой второй бой. В дебютном поединке она уступила представительнице Австралии Джанэй Хардинг в марте 2019 года. Всего в ММА на её счету пять побед и два поражения. Аманда Белл провела свой седьмой бой на Bellator, потерпев четвёртое поражение.
Напомним, в главном событии турнира сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.
- 12 июня 2021
-
02:17
-
02:02
-
01:51
-
00:11
- 11 июня 2021
-
23:06
-
21:28
-
20:10
-
19:28
-
18:52
-
17:56
-
16:41
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:11
-
12:33
-
11:44
-
11:23
-
11:01
-
10:53
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06