Хрюнов рассказал о следующем сопернике Дацика

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о следующем сопернике российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика.



«Какие у меня планы на Дацика? Мы ему что-нибудь такое приготовим. Мне нравится милосердие господне. Зимой я умирал от коронавируса, но господь сберёг, потому что я нужен людям. Я таких делов наделаю с Дациком, вы обалдеете. Не сомневаюсь, что он может собрать и футбольный стадион. Есть Питер и большая арена, где мне видится его следующий бой. Дацик — герой своего коммьюнити. Человек, который влюбился и изменил свою жизнь.



Возможен ли бой Сергея Харитонова и Дацика? Это две параллельные прямые, герои двух разных коммьюнити. Сергей многое сделал в единоборствах, один из заслуженных людей. Александр Емельяненко? Я бы не хотел говорить про Александра. Мы разные люди и живём разной жизнью. Дацик ходит на все тренировки. Чем занимается Емельяненко, находится за пределами всех знаний.



У Александра большое имя, брат Фёдора. Со мной он всегда был вежлив. Желаю Александру большого здоровья. Если у него получится выступить ещё раз, это будет успехом. А Дацик продолжит драться в боксе. Его следующий бой — международный. Боксёр или блогер? Ютубер из Флориды. Больше десяти миллионов подписчиков, из логова Джейка и Логана Пола. Он доболтался и готов драться. Нужно набить ему бубен», — приводит слова Хрюнова «Рейтинг Букмекеров».

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