Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Дацик решением судей победил Тайсона Дижона

Вячеслав Дацик решением судей победил Тайсона Дижона
Александр Кожевников
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Поединок прошёл на боксёрском шоу в Москве.

Бойцы уже встречались друг с другом в феврале 2021 года, когда Дацик нокаутировал оппонента в четвёртом раунде. Вес Дацика составляет 120 кг, Дижона – 92 кг.

Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.

В главном поединке вечера вакантный титул WBA Gold в лёгком весе разыграют россиянин Роман Андреев и Фрэдди Фонсека из Никарагуа. Вес Андреева на взвешивании составил 60,85 кг, а Фонсеки – 61 кг.

Ранее Дацик в своих социальных сетях объявил, что похудел на 48 кг. Однако вес бойца на взвешивании всё равно оказался на 30 кг больше, чем у его соперника.

Новость по теме
Вячеслав Дацик похудел на 48 кг. Фото
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021