Вячеслав Дацик решением судей победил Тайсона Дижона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Поединок прошёл на боксёрском шоу в Москве.
Бойцы уже встречались друг с другом в феврале 2021 года, когда Дацик нокаутировал оппонента в четвёртом раунде. Вес Дацика составляет 120 кг, Дижона – 92 кг.
Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.
В главном поединке вечера вакантный титул WBA Gold в лёгком весе разыграют россиянин Роман Андреев и Фрэдди Фонсека из Никарагуа. Вес Андреева на взвешивании составил 60,85 кг, а Фонсеки – 61 кг.
Ранее Дацик в своих социальных сетях объявил, что похудел на 48 кг. Однако вес бойца на взвешивании всё равно оказался на 30 кг больше, чем у его соперника.
- 11 июня 2021
-
20:10
-
19:28
-
18:52
-
17:56
-
16:41
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:11
-
12:33
-
11:44
-
11:23
-
11:01
-
10:53
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10