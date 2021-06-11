Вячеслав Дацик решением судей победил Тайсона Дижона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Поединок прошёл на боксёрском шоу в Москве.



Бойцы уже встречались друг с другом в феврале 2021 года, когда Дацик нокаутировал оппонента в четвёртом раунде. Вес Дацика составляет 120 кг, Дижона – 92 кг.



Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.



В главном поединке вечера вакантный титул WBA Gold в лёгком весе разыграют россиянин Роман Андреев и Фрэдди Фонсека из Никарагуа. Вес Андреева на взвешивании составил 60,85 кг, а Фонсеки – 61 кг.



Ранее Дацик в своих социальных сетях объявил, что похудел на 48 кг. Однако вес бойца на взвешивании всё равно оказался на 30 кг больше, чем у его соперника.

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