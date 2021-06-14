Диллиан Уайт, который провёл два боя с Поветкиным, обратился к Александру
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Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлом весе, прокомментировал новость о завершении карьеры российского тяжеловеса Александра Поветкина. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.
В августе 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. В марте 2021 года боксёры провели матч-реванш, закончившийся победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде.
«Счастливой пенсии одному из лучших тяжеловесов нашего времени и великому чемпиону. Да благословит тебя бог.
Наслаждайся следующей главой. Спасибо тебе за два отличных боя, Александр. Настоящий воин», — написал Уайт в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии Поветкина.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Диллиана Уайта.
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