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Диллиан Уайт, который провёл два боя с Поветкиным, обратился к Александру

Диллиан Уайт, который провёл два боя с Поветкиным, обратился к Александру
Александр Насонов
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Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлом весе, прокомментировал новость о завершении карьеры российского тяжеловеса Александра Поветкина. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.

В августе 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. В марте 2021 года боксёры провели матч-реванш, закончившийся победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Счастливой пенсии одному из лучших тяжеловесов нашего времени и великому чемпиону. Да благословит тебя бог.

Наслаждайся следующей главой. Спасибо тебе за два отличных боя, Александр. Настоящий воин», — написал Уайт в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии Поветкина.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Диллиана Уайта.

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