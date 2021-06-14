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Макгрегор — о бое с Порье: вы разбудили зверя, молитесь!

Макгрегор — о бое с Порье: вы разбудили зверя, молитесь!
Антон Мозговой
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Соперники уже провели два боя, первый завершился победой Макгрегора, а второй — победой Порье.

«Я очень упорно тренируюсь, очень упорно. Я направляюсь на вторую тренировочную сессию в день, нахожусь в отличной форме.

Я победил его в первом поединке и проиграл в реванше. А теперь у нас будет трилогия, внесу некоторые изменения. Я полностью уверен в себе, сосредоточен на подготовке и мотивирован.

Выйду в октагон и выдам шоу! 10 июля я сделаю всё безошибочно. Эти клоуны хотят сыграть в игру? ОК, сыграем. Вы разбудили зверя! Зверя, который обладает огромной силой, молитесь», — цитирует Макгрегора Fox Sports.

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