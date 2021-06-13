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В UFC представили промо-видео к третьему бою Макгрегор — Порье

В UFC представили промо-видео к третьему бою Макгрегор — Порье
Виталий Весёлый
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10 июля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Главным событием вечера станет поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье. Бойцы померятся силами уже в третий раз. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору досрочно уже в первом раунде. Второй бой случился в январе нынешнего года. Дастин заставил капитулировать Макгрегора во второй пятиминутке.

В UFC представили промо-видео к бою Макгрегора и Порье.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возможном завершении карьеры Макгрегора после его боя с Дастином.

Поделился мыслями о предстоящем поединке и известный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне.

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