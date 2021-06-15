Рамзан Кадыров ответил на вопрос о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«За наш клуб «Ахмат» выступают его (Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») двоюродные братья. У нас никаких проблем нет. Если бы не высказался про Хабиба, такое ощущение, что у многих СМИ, блогеров запас инфоповодов закончился и им обязательно нужно было услышать от меня что-то броское.
Если бы я хотел бросить камень в огород Хабиба, по-другому выразился бы. А так ничего плохого о нём сказать не могу», — приводит слова Кадырова издание «Чечня сегодня», ссылаясь на прямой эфир в «Инстаграме».
Также Кадыров рассказал, кто, по его мнению, сильнее: Нурмагомедов или Хамзат Чимаев.
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