Эррол Спенс дал прогноз на бой Фьюри — Уайлдер
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Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
«Я за Деонтея. Смотрю его видео — он выглядит круто. Он бьёт комбинации в корпус. Хуки в тело, в голову, раз-два-три… Апперкоты. Теперь у него есть многое из того, чего ему раньше не хватало.
До этого он был боксёром одного-двух приёмов. Будет здорово увидеть, что он научился переключаться. Надеюсь, Деонтей Уайлдер получит то, что ему причитается. Я всегда болею за Деонтея, особенно тогда, когда он сражается с парнями из-за океана», — приводит слова Спенса Give me Sport.
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