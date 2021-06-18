Хабиб Нурмагомедов: я не знаю, почему в Дагестане самые дешёвые наркотики в России

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в распространением наркотиков. По его словам, он не знает, почему в Дагестане самые дешёвые наркотики в России.

«Не знаю, как так получается, что самые дешёвые наркотики в России находятся в Дагестане. Я думаю, это работа определённых людей, которые очень грамотно проводят свою работу, тщательно, и внедряют вот эти дешёвые наркотики, травы, соли. В определённые регионы, чтобы портить молодёжь. А мы клюем на это.

Это должно решаться на правительственном уровне. Если правительство захочет, за один день решит эту проблему. Налоги же очень хорошо собирают, правильно же? А наркотики не могут остановить. Закладки делают, всё же через интернет. Молодёжь приходит, подбирает.

Я думаю, это в первую очередь правительство должно работать. Во вторую очередь на местах родители должны следить, тотальный контроль за детьми. И только в третью — такие личности, как я, люди, которые имеют подписчиков, должны говорить, что эта вещь — плохо», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

