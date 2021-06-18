Хабиб Нурмагомедов: я не знаю, почему в Дагестане самые дешёвые наркотики в России

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в распространением наркотиков. По его словам, он не знает, почему в Дагестане самые дешёвые наркотики в России.
«Не знаю, как так получается, что самые дешёвые наркотики в России находятся в Дагестане. Я думаю, это работа определённых людей, которые очень грамотно проводят свою работу, тщательно, и внедряют вот эти дешёвые наркотики, травы, соли. В определённые регионы, чтобы портить молодёжь. А мы клюем на это.
Это должно решаться на правительственном уровне. Если правительство захочет, за один день решит эту проблему. Налоги же очень хорошо собирают, правильно же? А наркотики не могут остановить. Закладки делают, всё же через интернет. Молодёжь приходит, подбирает.
Я думаю, это в первую очередь правительство должно работать. Во вторую очередь на местах родители должны следить, тотальный контроль за детьми. И только в третью — такие личности, как я, люди, которые имеют подписчиков, должны говорить, что эта вещь — плохо», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
- 18 июня 2021
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
06:41
-
06:03
-
04:23
-
02:08
-
01:37
-
00:49
-
00:22
-
00:01
- 17 июня 2021
-
23:49
-
23:42
-
22:37
-
21:55
-
21:13
-
20:57
-
20:40
-
19:09
-
18:28
-
16:48
-
16:14
-
15:34
-
15:16
-
14:31
-
14:05
-
13:50
-
13:08
-
13:01
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:09
-
10:49
-
10:38