Хабиб Нурмагомедов: Станислав Черчесов должен отвечать на все вопросы. Но это его выбор

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему, по его мнению, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отвечает не на все вопросы журналистов.

«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью. Мне кажется, он устал от этого. Но я считаю, что он должен отвечать. Потому что сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо, или по ММА, или ещё что-то.

Думаю, что отвечать ему надо, конечно. Надо отвечать. Потому что столько людей болеют, переживают. Они несут ответственность перед общественностью. А так, это его выбор», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), во втором — победила Финляндию (1:0).