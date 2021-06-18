Хабиб Нурмагомедов: Станислав Черчесов должен отвечать на все вопросы. Но это его выбор

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему, по его мнению, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отвечает не на все вопросы журналистов.
«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью. Мне кажется, он устал от этого. Но я считаю, что он должен отвечать. Потому что сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо, или по ММА, или ещё что-то.
Думаю, что отвечать ему надо, конечно. Надо отвечать. Потому что столько людей болеют, переживают. Они несут ответственность перед общественностью. А так, это его выбор», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Напомним, в первом туре Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), во втором — победила Финляндию (1:0).
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