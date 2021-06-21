Блахович рассказал, как собирается победить Тейшейру

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился ожиданиями от поединка с Гловером Тейшейрой.



«Думаю, Тейшейра попытается меня повалить. Во время боя он будет использовать свои боксёрские навыки, чтобы прижать меня к сетке, захватить ноги и попытаться провести тейкдаун и закончить поединок в партере. Думаю, у него будет такой план на бой.



Мой план в том, чтобы провести бой на ногах. Я постараюсь нокаутировать его в стойке. Мои навыки в стойке гораздо лучше, чем у Тейшейры. Я буду стремиться к нокауту. И, конечно, я буду готов к его джиу-джитсу», — приводит слова Блаховича Sportskeeda.

Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту титула. В марте 2021 года он единогласным решением судей победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Что касается Тейшейры, он в минувшей схватке досрочно победил экс-претендента на титул Тиаго Сантоса. То была пятая кряду победа для Гловера.

