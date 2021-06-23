Уайлдер отреагировал на слова Фьюри о бое Джошуа — Усик

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал слова обладателя соответствующего пояса Тайсона Фьюри о возможном поединке с участием обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. Ранее Фьюри сказал, что Усик «слишком маленький» для тяжёлого дивизиона и что Джошуа «просто переедет» его.
Уайлдер, комментируя слова Фьюри, не согласился с ним.
«Каждый соперник представляет собой угрозу, пока не доказано обратное. Опасность представляет каждый бой. Никогда нельзя знать заранее, как сложится вечер», — приводит его слова BoxingScene.
Уайлдер и Фьюри проведут третий бой 24 июля, Джошуа и Усик, как ожидается, сразятся в сентябре.
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