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Сборная России по боксу собралась «объяснить футболистам, что такое любить страну»

Сборная России по боксу собралась «объяснить футболистам, что такое любить страну»
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, что российские боксёры хотят провести совместную тренировку с футболистами национальной команды, после того как подопечные Станислава Черчесова вылетели с Евро-2020. По словам Щекутьева, предложение о тренировке федерация направит в Российский футбольный союз в ближайшее время.

«Нам, боксёрскому сообществу, после Евро показалось, что у футболистов сборной страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за неё. Ведь боксёр выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», — приводит слова Щекутьева Ura.ru.

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