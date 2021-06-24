Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона, с которым сразится на Bellator 261

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.



В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты (кг).



Основной кард:

Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)

Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)

Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)

Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)

Предварительный кард:

Майлз Джури (70,76) — Сидни Аутлоу (70,76)

Сорен Бак (70,76) — Бобби Ли (70,42)

Джейлон Бэйтс (61,69) — Коди Мэтьюз (61,23)

Тэйлор Джонсон (84,03) — Ленс Райт (83,8)

Отметим, что Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг.