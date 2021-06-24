Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона, с которым сразится на Bellator 261

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.
В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты (кг).
Основной кард:
Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)
Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)
Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)
Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)
Предварительный кард:
Майлз Джури (70,76) — Сидни Аутлоу (70,76)
Сорен Бак (70,76) — Бобби Ли (70,42)
Джейлон Бэйтс (61,69) — Коди Мэтьюз (61,23)
Тэйлор Джонсон (84,03) — Ленс Райт (83,8)
Отметим, что Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг.
- 24 июня 2021
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:01
-
16:53
-
16:37
-
15:47
-
15:44
-
14:42
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
11:50
-
10:58
-
10:51
-
10:00
-
09:52
-
09:11
-
09:01
-
08:40
-
08:01
-
06:35
-
02:23
-
01:02
-
00:45
-
00:34
- 23 июня 2021
-
23:51
-
21:58
-
21:39