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Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона, с которым сразится на Bellator 261

Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона, с которым сразится на Bellator 261
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В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты (кг).

Основной кард:
Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)
Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)
Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)
Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)

Предварительный кард:
Майлз Джури (70,76) — Сидни Аутлоу (70,76)
Сорен Бак (70,76) — Бобби Ли (70,42)
Джейлон Бэйтс (61,69) — Коди Мэтьюз (61,23)
Тэйлор Джонсон (84,03) — Ленс Райт (83,8)

Отметим, что Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг.

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