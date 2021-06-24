Джонсон: бой с Молдавским закончится моей победой в пяти раундах

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном бою вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.



В преддверии поединка своими ожиданиями поделился американский боец.



«Я не так часто дрался с бойцами, чей стиль напоминает мой. Молдавский любит проводить тейкдауны и ему комфортно в клинче. Пожалуй, определяющим в нашем бою станет то, кто будет прижат спиной к сетке и сможет ли он развернуться. Скорее всего, исход боя определят судьи. У меня есть победы до гонга, но я не нокаутёр, как и Молдавский. Это тяжёлый вес, может случиться что угодно. Думаю, я выиграю в пяти раундах», — цитирует Джонсона MMAJunkie.