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Хабиб Нурмагомедов: что-то эти перелёты и встречи расслабили меня

Хабиб Нурмагомедов: что-то эти перелёты и встречи расслабили меня
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о возвращении к тренировкам. В минувшие выходные Нурмагомедов посетил Казахстан, где прошёл очередной турнир принадлежащего ему промоушена Eagle FC.

“Чё-то эти перелёты и встречи расслабили меня. С завтрашнего дня начинаю, а точнее, уже начал”, — подписал Хабиб соответствующее видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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