«Огромная очередь желающих». В Bellator ещё не определились с соперником для Емельяненко

Руководство Bellator ещё не определилось c соперником для Фёдора Емельяненко. Боссы организации отметили, что желающих встретиться с ветераном ММА слишком много.

«Оппонент для Фёдора ещё не определен. Огромная очередь из желающих, Bellator рассматривает варианты», — сказано в сообщении Okko Sport в «Твиттере».

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.