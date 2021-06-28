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Бой Мэнни Пакьяо и Эррола Спенса оказался под угрозой срыва

Бой Мэнни Пакьяо и Эррола Спенса оказался под угрозой срыва
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Компания Paradigm Sports подала иск о нарушении контракта экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщает BoxingScene.

По информации источника, компания требует от Пакьяо компенсацию в размере $ 3,3 млн, а также запрета на проведение боя между филиппинским боксёром и Эрролом Спенсом, который должен состояться 21 августа.

В феврале 2020 года Paradigm Sports начала сотрудничество с Пакьяо, в планах компании было заключить договор на четыре боя с компанией DAZN. Первый боем должен был стать поединок с Майки Гарсией в Саудовской Аравии.

Но Пакьяо после совета друзей вернулся к сотрудничеству с компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом, несмотря на то, что контракт на поединок с Майки Гарсией был уже готов.

Майки Гарсия после этого расторг контракт с Paradigm Sports.

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