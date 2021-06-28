Шлеменко отреагировал на слова Моргенштерна о бое с ним за $ 20 млн

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова известного рэп-исполнителя Моргенштерна. Ранее Моргенштерн, который не раз оказывался под огнём критики со стороны Шлеменко, объявил, что согласится провести бой с Александром за $ 20 млн.

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью.

Это очередной пиар-ход, вот и всё. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно, согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует», — приводит слова Шлеменко «РБК-Спорт».

37-летний Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе, на его счету 60 побед и 13 поражений в 74 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся.