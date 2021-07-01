Бивол и Рамирес в «Инстаграме» договорились о бое

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол и бывший чемпион мира во втором среднем весе представитель Мексики Хильберто Рамирес договорились о проведении поединка, обменявшись сообщениями в «Инстаграме».

«Зурдо, я никогда не избегал вызовов. Удачи тебе в поединке с Баррерой. А затем давай сделаем так, чтобы это случилось», — написал Бивол в своём «инстаграме».

«Отлично, скоро увидимся. Спасибо», — ответил Рамирес в комментариях.

На счету 30-летнего Дмитрия Бивола 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед (в том числе 11 нокаутом). У его ровесника Хильберто Рамиреса 41 победа в 41 бое, в том числе 27 побед нокаутом.