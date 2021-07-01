«Дрожь — лучший показатель прогресса». Олег Тактаров показал видео своей тренировки

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новое видео на своей странице в «Инстаграме», где показал процесс тренировки.



«Человеческая дрожь — лучший показатель, что идёт прогресс. Полотенце, если удар как у Эвандера Холифилда (кстати, стойка тоже), необходимо, чтобы грушу не порвать… или кого-нибудь другого», — подписал видео Тактаров.

Тактаров показал видео своей тренировки.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.