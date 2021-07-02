Сен-Пьер: к сожалению, никогда не узнаем ответ на вопрос об исходе боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался о возможном супербое с экс-чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Канадец признался, что не рассчитывает на проведение этого поединка.

«Я думаю, что в 10 таких боях может быть 10 разных результатов. Но мы никогда не узнаем ответа на вопрос, к сожалению. В UFC была проблема со временем проведения боя. Жаль, что всё так получилось. Каждый из нас мог бы завершить карьеру с великим наследием», — цитирует Сен-Пьера BJPenn.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Сен-Пьера в ММА для проведения поединка с Нурмагомедовым, но в итоге уже карьеру завершил сам Хабиб. Он объявил об уходе из ММА после 29-й победы в карьере.