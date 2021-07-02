Сен-Пьер: к сожалению, никогда не узнаем ответ на вопрос об исходе боя с Нурмагомедовым
Поделиться
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался о возможном супербое с экс-чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Канадец признался, что не рассчитывает на проведение этого поединка.
«Я думаю, что в 10 таких боях может быть 10 разных результатов. Но мы никогда не узнаем ответа на вопрос, к сожалению. В UFC была проблема со временем проведения боя. Жаль, что всё так получилось. Каждый из нас мог бы завершить карьеру с великим наследием», — цитирует Сен-Пьера BJPenn.
Ранее ходили слухи о возможном возвращении Сен-Пьера в ММА для проведения поединка с Нурмагомедовым, но в итоге уже карьеру завершил сам Хабиб. Он объявил об уходе из ММА после 29-й победы в карьере.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
21:34
-
21:19
-
20:12
-
17:59
-
17:30
-
17:06
-
16:23
-
15:49
-
15:48
-
15:01
-
14:59
-
13:53
-
13:37
-
13:12
-
13:01
-
12:05
-
12:00
-
11:41
-
11:04
-
10:47
-
10:00
-
08:53
-
08:45
-
08:22
-
08:17
-
08:08
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:13
- 1 июля 2021
-
23:36
-
23:12
-
22:00
-
20:26
Партнерский контент