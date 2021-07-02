Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, кто, по его мнению, является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. По мнению Сен-Пьера, этого звания достоин обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман.

«Считаю, Усман в настоящий момент — лучший боец вне зависимости от весовой категории. И он один из лучших с точки зрения результатов», — приводит слова Сен-Пьера BJPenn.com.

Усман занимает второе место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь бывшему обладателю пояса в полутяжёлом весе Джону Джонсу. На счету 34-летнего спортсмена 19 побед в 20 боях в смешанных единоборствах. Единственное поражение он потерпел ещё в 2013 году.