Фьюри: люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался об «эпохе» Владимира и Виталия Кличко.



«У меня нет любимого тяжеловеса, но я обожаю многих — Мохаммеда Али, Ларри Холмса, Майкла Спинкса, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса. Каждый боксёр может быть настолько хорош, насколько ему позволяет его поколение. Мы можем быть лишь настолько классными, насколько хороши наши оппоненты. Если ты доминируешь в своей эпохе, то ты никогда не станешь легендарным боксёром.



Если посмотреть на доминирование братьев Кличко, то люди были счастливы, когда они отошли в сторону. Во время их доминации в боксе вообще не было конкуренции», — рассказал Фьюри в интервью на YouTube-канале Гарета Дэвиса.