Генри Сехудо дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.



«По моему мнению, бой не сложится в пользу Конора. Всё пройдёт по сценарию второго поединка. Порье снова планирует его остановить, потому что Конор потерял ритм. Как пел Крис Браун? Его холодильник потёк. Это часть тщеславия Конора. Когда вы проигрываете, вы можете вернуть себе уверенность. Но ваш соперник будет знать, что вы можете проиграть.



Для вас всё может быть по-прежнему, но не для вашего оппонента. Думаю, они дойдут до третьего раунда, но Порье снова его остановит. Не знаю, как. Может быть, ударом ногой. Может быть — рукой», — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.