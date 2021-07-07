Шлеменко объяснил, почему до сих пор не перешёл в UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, почему до сих пор не подписал контракт с UFC. По словам бойца, всё объясняется финансовой составляющей.

«Это одна из причин, почему я до сих пор туда и не перешёл. Я же всё-таки профессиональный спортсмен, это мой единственный источник дохода. А нагрузка, которая на меня ложится — общественная, социальная, — она большая.

У меня немаленькая семья, я должен зарабатывать. Не спорю, если бы мне было 20 лет и передо мной бы всё открывалось, — это одно. Но я уже состоявшийся боец, бывший чемпион Bellator. И моя карьера постепенно идёт к завершению. И поэтому нужно более грамотно подходить к таким вещам.

В моей жизни уже был выбор между Bellator и UFC — я выбрал Bellator именно из-за финансовой составляющей, она была намного привлекательнее. Прав я был или нет, мы уже не узнаем», — приводит слова Шлеменко «Газета.ру».