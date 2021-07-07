Сен-Пьер: Пол может победить Вудли, мы говорим о другом виде спорта, а не ММА

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился ожиданиями от боксёрского поединка YouTube-блогера Джейка Пола и экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Сен-Пьер не исключил, что блогер одержит победу.

«Может ли Пол победить? Безусловно. Это совсем другой спорт. Если бы они дрались по правилам ММА, я бы сказал, что Вудли победит. Но в боксе Пол намного крупнее Вудли, он упорно тренируется. Я не говорю, что бой закончится победой Пола, но он может её добиться.

Я не являюсь его хейтером, он очень приятный парень.

Бокс — другой вид спорта. Когда я, будучи чемпионом UFC, боксировал с отличными любителями, это было хорошей тренировкой. Это просто совсем другой спорт. Да, у Вудли есть преимущество в опыте в ММА, но мы говорим о разных вещах. Я, безусловно, посмотрю поединок», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Tristar Gym.