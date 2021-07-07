Тренер Нурмагомедова: Макгрегор в случае поражения может задуматься о завершении карьеры

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, не исключил, что ирландец Конор Макгрегор завершит карьеру в случае повторного поражения от американца Дастина Порье. Соперники проведут третий бой в ночь на 11 июля мск.

«Если он проиграет вновь, я думаю, что всерьёз задумается, нужно ли это ему, является ли он по-прежнему бойцом топ-уровня.

Безусловно, он может задуматься. Но Макгрегор также является настоящим бойцом. Поражение может ещё больше мотивировать его. Он задумается: «Я не уйду из ММА таким образом». Такие ребята, как он, хотят уходить на мажорной ноте. Да и он ещё довольно молод», — цитирует тренера Mirror.

Первый бой, проходивший в 2014 году, выиграл Макгрегор. Повторный поединок, состоявшийся в начале 2021 года, завершился убедительной победой Порье.