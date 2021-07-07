Тренер Нурмагомедова: Макгрегор в случае поражения может задуматься о завершении карьеры

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, не исключил, что ирландец Конор Макгрегор завершит карьеру в случае повторного поражения от американца Дастина Порье. Соперники проведут третий бой в ночь на 11 июля мск.
«Если он проиграет вновь, я думаю, что всерьёз задумается, нужно ли это ему, является ли он по-прежнему бойцом топ-уровня.
Безусловно, он может задуматься. Но Макгрегор также является настоящим бойцом. Поражение может ещё больше мотивировать его. Он задумается: «Я не уйду из ММА таким образом». Такие ребята, как он, хотят уходить на мажорной ноте. Да и он ещё довольно молод», — цитирует тренера Mirror.
Первый бой, проходивший в 2014 году, выиграл Макгрегор. Повторный поединок, состоявшийся в начале 2021 года, завершился убедительной победой Порье.
- 7 июля 2021
-
18:08
-
17:40
-
16:29
-
16:28
-
15:58
-
15:31
-
15:18
-
15:01
-
14:52
-
14:09
-
13:59
-
13:42
-
13:33
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:38
-
12:19
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:13
-
09:39
-
09:29
-
09:21
-
08:52
-
08:42
-
08:19
-
07:17
-
00:18
-
00:02
- 6 июля 2021
-
22:10
-
21:14
-
20:12
-
19:11