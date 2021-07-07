Тренер Нурмагомедова назвал фаворита в поединке Макгрегор — Порье
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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от третьего поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля мск.
«Дастин побеждает, ломая соперника. Я могу представить, что так и произойдёт. Дастин выйдет, пойдёт вперёд и сломает волю Макгрегора. Думаю, бой будет проходить так.
Посмотрим, сможет ли Конор что-то противопоставить Дастину. Порье стал сильнее. Не знаю, попытается ли он сразу добиться победы.
Считаю, что этот бой будет лучше, чем предыдущий. Но если мне придётся выбирать фаворита, то я выбрал бы Дастина. Впрочем, никогда не знаешь, чего ожидать от Конора», — цитирует Хавьера Мендеса Daily Mail.
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