«Отлично поработал сегодня». Конор Макгрегор поделился фотографиями с тренировок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор на своей странице в «Твиттере» разместил несколько фотографий со своих тренировок.



«Отлично поработал сегодня», — подписал фото Макгрегор.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Твиттере».

В ночь с 10 на 11 июля мск Конор проведёт бой с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье. Это будет их третий поединок. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Макгрегор намекнул, что жена Порье захотела вступить с ним в переписку.