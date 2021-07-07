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«Отлично поработал сегодня». Конор Макгрегор поделился фотографиями с тренировок

«Отлично поработал сегодня». Конор Макгрегор поделился фотографиями с тренировок
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор на своей странице в «Твиттере» разместил несколько фотографий со своих тренировок.

«Отлично поработал сегодня», — подписал фото Макгрегор.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Твиттере».

В ночь с 10 на 11 июля мск Конор проведёт бой с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье. Это будет их третий поединок. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Макгрегор намекнул, что жена Порье захотела вступить с ним в переписку.

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