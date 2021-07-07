Макгрегор намекнул, что жена Порье захотела вступить с ним в переписку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул, что жена бывшего временного чемпиона промоушена американца Дастина Порье, с которым он сразится в ближайшие выходные, захотела вступить с ним в переписку.
Макгрегор опубликовал скриншот в своём «твиттере», из которого следует, что жена Порье отправила ему сообщение. Внизу видна надпись: «Принять запрос на сообщение от Джоли Порье?»
Фото: https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1412545268696813570
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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