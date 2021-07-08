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«Сталинский подход помешал ему в работе». Тактаров прокомментировал отставку Черчесова

«Сталинский подход помешал ему в работе». Тактаров прокомментировал отставку Черчесова
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Мне сложно сказать про его футбольные знания. Но его односторонний подход к выбору состава во многом навредил ему. Также сталинский подход во многом помешал Черчесову в его работе.

Теперь нам нужен умнейший тренер, который умеет работать с непростыми по характеру футболистами. Даже вот с вами, журналистами, как он разговаривал, думая, что все его солдаты, а он — командир. Так нельзя себя вести, у каждого своя профессия. Это хамское поведение ни в какие ворота не лезло», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее мнением об отставке Черчесова поделился депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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