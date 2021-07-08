«Сталинский подход помешал ему в работе». Тактаров прокомментировал отставку Черчесова

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Мне сложно сказать про его футбольные знания. Но его односторонний подход к выбору состава во многом навредил ему. Также сталинский подход во многом помешал Черчесову в его работе.
Теперь нам нужен умнейший тренер, который умеет работать с непростыми по характеру футболистами. Даже вот с вами, журналистами, как он разговаривал, думая, что все его солдаты, а он — командир. Так нельзя себя вести, у каждого своя профессия. Это хамское поведение ни в какие ворота не лезло», — приводит слова Тактарова Sport24.
Ранее мнением об отставке Черчесова поделился депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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